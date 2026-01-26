Mercato San Severino, 322mila euro per l’efficientamento energetico di due scuole

In arrivo al Comune di Mercato San Severino circa 322mila euro per interventi di efficientamento energetico in due edifici scolastici cittadini: il plesso di Spiano e quello di Costa.

In arrivo al Comune di Mercato San Severino circa 322mila euro per interventi di efficientamento energetico in due edifici scolastici cittadini: il plesso di Spiano e quello di Costa. Il finanziamento è stato concesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è stato formalizzato con Decreto del 20 gennaio, nell’ambito dell’avviso CSE – Comuni per la Sostenibilità Energetica.

Le risorse permetteranno la realizzazione di una serie di interventi mirati a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici, attraverso l’installazione di nuovi infissi, pompe di calore e pannelli fotovoltaici. Obiettivo dell’operazione è ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione, aumentando al contempo l’efficienza e la qualità degli ambienti scolastici.

Soddisfatto il sindaco Antonio Somma, che sottolinea il percorso avviato dall’amministrazione:

«Continua a crescere il nostro arcipelago energetico e lo fa attraverso un piano di conversione degli immobili pubblici della città in edifici energeticamente autosufficienti o ad alta sostenibilità energetica. È un lavoro certosino che portiamo avanti da tempo, presentando progetti ad ogni finestra utile di finanziamento, senza intaccare le risorse comunali, per garantire alla comunità scolastica ambienti sani, moderni e attrezzati».

Un intervento che rafforza l’impegno dell’ente verso la transizione energetica e la valorizzazione del patrimonio pubblico, con particolare attenzione al benessere di studenti, docenti e personale scolastico.

