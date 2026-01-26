Nocera Superiore, allarme furti: segnalato grosso SUV sospetto via Vincenzo Russo

Nuova segnalazione di allarme sui social a Nocera Superiore. Nelle ultime ore alcuni cittadini hanno denunciato la presenza di presunti ladri in azione nella zona di Parco Metelliana, in particolare in via Vincenzo Russo.
Secondo quanto riportato nei messaggi condivisi online, i sospetti si muoverebbero a bordo di un grosso SUV, circostanza che ha spinto i residenti a lanciare l’avviso per invitare alla massima attenzione e prudenza.
I cittadini, come avvenuto in questo caso, invitano a segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle forze dell’ordine, evitando iniziative personali. Accertamenti in corso.