Ospedale di Boscotrecase verso la svolta: il Pronto soccorso pronto a riaprire dopo cinque anni

Cinque anni di chiusura, proteste, disagi e un territorio costretto a fare i conti con scelte pesanti. Ora, però, per l’ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase sembra aprirsi una fase nuova. Il Pronto soccorso, chiuso dal marzo 2020 quando la struttura fu trasformata in Covid Hospital, sarebbe vicino alla riapertura.

Ad annunciarlo è il sindaco Pietro Carotenuto, intervenuto a Metropolis, che ha rassicurato i cittadini dopo un lungo periodo definito dallo stesso primo cittadino «difficile e doloroso per l’intero comprensorio». La chiusura del presidio di emergenza ha infatti inciso pesantemente su un bacino d’utenza ampio, che comprende Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Torre Annunziata e parte dell’hinterland vesuviano, con un inevitabile sovraccarico sugli ospedali di Castellammare di Stabia e Torre del Greco.

Nel frattempo, però, la struttura è stata profondamente trasformata. «In questi anni – spiega Carotenuto – sono stati attivati nuovi servizi e potenziati diversi reparti. L’obiettivo è realizzare un presidio sanitario integrato, non solo di primo livello, ma un vero polo di eccellenza». Tra i reparti già operativi o in fase di completamento figurano pneumologia, cardiologia, oculistica, ortopedia e, a breve, anche chirurgia robotica con tecnologie all’avanguardia.

Il sindaco non nasconde le difficoltà affrontate, in particolare sul fronte del personale sanitario, con bandi andati deserti in passato anche a causa della posizione geografica dell’ospedale e della concorrenza del settore privato. «Anche questo ostacolo – sottolinea – sembra oggi superato».

Sebbene non sia stata ancora indicata una data ufficiale, la riapertura del Pronto soccorso viene indicata come imminente, al termine dei lavori di ristrutturazione. Un passaggio che rappresenterebbe una vera boccata d’ossigeno per il territorio e per migliaia di cittadini che da anni chiedono il ripristino di un servizio essenziale.

«È una svolta attesa e necessaria – conclude Carotenuto – ma serve anche un impegno forte degli organi sovracomunali. Alla Regione Campania e al presidente Fico spetta il compito di intervenire con decisione per risolvere criticità che da troppo tempo gravano sulla sanità pubblica».