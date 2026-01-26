Pagani, svolta per l’oncologia: controlli e piani terapeutici a distanza con la telemedicina

L’Asl Salerno introduce un cambiamento significativo nella gestione dei pazienti oncologici dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, attivando un protocollo sperimentale di telemedicina che consentirà follow-up e rinnovi dei piani terapeutici direttamente da remoto. Il piano, approvato dal direttore generale Gennaro Sosto, punta a migliorare la qualità dell’assistenza riducendo al minimo gli spostamenti dei malati, spesso fragili e immunodepressi.

Il progetto interesserà una platea di circa 800 pazienti attualmente in cura presso la struttura e si basa sull’utilizzo delle infrastrutture digitali regionali. L’obiettivo dichiarato è quello di “umanizzare” il percorso di cura, alleggerendo il peso logistico e psicologico che le visite in presenza comportano per i pazienti e per le loro famiglie.

L’Unità Operativa di Oncologia di Pagani gestisce numeri importanti: solo nel 2024 sono stati validati circa 1.500 piani terapeutici. Fino ad oggi, il modello tradizionale prevedeva controlli periodici in ospedale, spesso con cadenza trimestrale. Un sistema che, secondo l’analisi dell’Asl, non è più sostenibile per una parte significativa dell’utenza. Su una stima di 1.440 visite di controllo annuali, infatti, il 60% dei pazienti presenta caratteristiche cliniche compatibili con un monitoraggio a distanza.

Il nuovo percorso operativo, curato dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale guidata da Antonio Coppola, è integrato con la piattaforma regionale Sinfonia. Il paziente, dopo aver ricevuto dal medico di base o dal pediatra l’impegnativa per la “televisita”, potrà prenotare l’appuntamento online, in farmacia o tramite CUP. Il giorno della visita sarà sufficiente collegarsi da casa utilizzando SPID, CIE o Tessera Sanitaria.

Anche l’organizzazione interna è stata ridefinita: i dirigenti oncologi avranno agende dedicate, con quattro sessioni mensili riservate al rinnovo dei piani terapeutici e due alle visite di controllo. Durante le televisite sarà garantito l’accesso completo al Fascicolo Sanitario Elettronico, consentendo la consultazione immediata degli esami clinici.