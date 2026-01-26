Pompei, riconoscimento nazionale per la qualità: il Parco archeologico certificato anche sulla verifica dei progetti

Il Parco Archeologico di Pompei compie un nuovo e significativo passo avanti sul fronte della qualità e dell’efficienza amministrativa

Il Parco Archeologico di Pompei compie un nuovo e significativo passo avanti sul fronte della qualità e dell’efficienza amministrativa. Dopo essere stato già qualificato come Stazione Appaltante di prima fascia, l’ente ha ottenuto il Certificato di Qualità anche per le attività di verifica dei progetti, oltre che per il procurement e la progettazione. Un traguardo che rende Pompei il primo parco archeologico in Italia a raggiungere questo livello di certificazione.

Il riconoscimento attesta che i processi adottati dall’Ufficio Tecnico del Parco per la verifica della progettazione rispettano pienamente gli standard richiesti dalle norme internazionali sulla qualità. In particolare, viene certificata l’affidabilità delle procedure, l’elevata competenza tecnica del personale e la correttezza nella gestione delle risorse economiche, sia quelle interne al bilancio del Parco sia quelle provenienti da finanziamenti esterni.

La certificazione, rilasciata secondo la norma ISO 9001:2015, riguarda l’intero sistema di gestione della qualità dell’ente e copre le attività di acquisizione di beni, lavori e servizi, la progettazione degli interventi e la verifica dei progetti finalizzata alla loro validazione, nel rispetto della normativa vigente. Un percorso che rafforza ulteriormente l’impegno del Parco nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, garantendo al contempo trasparenza ed efficacia amministrativa.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che ha voluto sottolineare come il risultato sia frutto del lavoro e della professionalità dei funzionari tecnici e amministrativi: «È la dimostrazione dell’altissimo livello di competenze presenti a Pompei e nel Ministero della Cultura. Continueremo a investire sulla formazione e sulla qualità del lavoro di squadra, elementi fondamentali per il futuro del nostro patrimonio».

Un riconoscimento che consolida il ruolo del Parco Archeologico di Pompei come modello di eccellenza non solo sul piano scientifico e culturale, ma anche sotto il profilo organizzativo e gestionale.