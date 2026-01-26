Pompei, scontro tra tir e auto all’incrocio di via Ripuaria: traffico paralizzato per ore

Lo scontro si è verificato all’incrocio tra via Ripuaria e la strada statale, coinvolgendo un tir e un’automobile.

Mattinata difficile ieri per la viabilità a Pompei, dove un grave incidente stradale ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino. Lo scontro si è verificato all’incrocio tra via Ripuaria e la strada statale, coinvolgendo un tir e un’automobile.

L’impatto è stato violento e ha causato ingenti danni ai veicoli. Una persona è rimasta ferita in modo lieve ed è stata soccorsa sul posto: fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze gravi. Ben più pesanti, invece, i disagi alla circolazione, con la strada rimasta completamente bloccata per diverse ore e lunghe code che si sono formate nelle arterie limitrofe.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Pompei, coordinata dal colonnello Gaetano Petrocelli, che ha gestito le operazioni di messa in sicurezza e la regolazione del traffico. Le operazioni di rimozione del tir, particolarmente complesse, hanno richiesto tempi lunghi: la carreggiata è stata liberata solo a metà mattinata.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle criticità della viabilità in un’area ad alta intensità di traffico, soprattutto nelle ore di punta, dove anche un singolo incidente può causare il blocco totale della circolazione.