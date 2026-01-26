Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Sant’Alfonso di Pagani ospita il secondo appuntamento della rassegna Scenari pagani 28, nonché il primo incontro teatrale del 2026, con uno spettacolo di straordinaria potenza narrativa e civile: La sorella di Gesù Cristo di e con Oscar De Summa.

Lo spettacolo, acclamato dalla critica e dal pubblico, è un monologo che affonda le mani nella carne viva di una comunità, raccontando una storia di violenza, giudizio collettivo e riscatto. Maria – soprannominata “la sorella di Gesù Cristo” – impugna una Smith & Wesson, una pistola da 9 millimetri che sembra uscita da un western americano, e attraversa il suo paese con un unico obiettivo: raggiungere il ragazzo che, la sera prima, Venerdì Santo, l’ha costretta a subire una violenza sotto lo sguardo, il rumore e il silenzioso consenso dell’intera comunità.

Un racconto teso e necessario, che mette lo spettatore davanti a una domanda scomoda: dove finisce la colpa individuale e dove comincia quella collettiva?

Lo spettacolo è arricchito dal progetto luci e scena di Matteo Gozzi e dai disegni di Massimo Pastore, ed è prodotto da La Corte Ospitale, Attodue, Armunia e Castiglioncello, con il sostegno de La Casa delle Storie e Corsia Off.

La sorella di Gesù Cristo vanta un percorso artistico di grande rilievo:

Premio ANCT – Hystrio 2016

Premio Rete Critica 2016

Premio Mariangela Melato 2017

Finalista Premio Solinas 2018 come miglior soggetto cinematografico

Premio AIDA per la miglior traduzione in Francia a cura di Federica Martucci, pubblicata da Éditions Théâtrales

Tre nomination ai Maeterlinck Critics Awards 2023 (Belgio) nella versione di George Lini:

Miglior spettacolo, Miglior interpretazione, Miglior scenografia

Con questo appuntamento, Scenari Pagani 28 conferma la propria vocazione a proporre teatro contemporaneo di qualità, capace di interrogare il presente e scuotere le coscienze.