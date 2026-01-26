Salerno, anziana cade in casa e non risponde: intervento dei Vigili del Fuoco in via Crispi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini, preoccupati dal fatto che la donna non rispondesse da tempo e non desse alcun segno di presenza.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata in via Crispi, a Salerno, dove è scattato un intervento di soccorso per un’anziana rimasta bloccata all’interno della propria abitazione. A lanciare l’allarme sono stati alcuni condomini, preoccupati dal fatto che la donna non rispondesse da tempo e non desse alcun segno di presenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad accedere all’appartamento dall’esterno, forzando l’ingresso. Contemporaneamente è arrivata anche un’ambulanza del 118 per prestare assistenza sanitaria.

All’interno dell’abitazione i soccorritori hanno trovato l’anziana a terra: la donna era caduta e non era riuscita a rialzarsi né ad aprire la porta. Dopo essere stata messa in sicurezza, è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.