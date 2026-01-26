San Marzano sul Sarno, airone cenerino in difficoltà salvato nel parco urbano

Un airone cenerino in evidente difficoltà è stato recuperato e messo in sicurezza all’interno del parco urbano di San Marzano sul Sarno.

Un airone cenerino in evidente difficoltà è stato recuperato e messo in sicurezza all’interno del parco urbano di San Marzano sul Sarno. L’esemplare, notato da diversi cittadini per il suo comportamento anomalo, è stato trovato in uno stato di forte debilitazione: non tentava di allontanarsi alla presenza delle persone, segnale chiaro di un problema fisico.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i volontari dell’Enpa insieme al personale della Protezione Civile locale. Le operazioni di recupero si sono svolte con la massima cautela, considerata la natura dell’animale, per evitare ulteriori traumi sia all’airone sia agli operatori.

Una volta messo in sicurezza, il volatile è stato affidato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Napoli, dove verrà sottoposto ad accertamenti veterinari e alle prime cure necessarie.

I responsabili dell’intervento hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di fauna selvatica in difficoltà, ricordando però che animali di grandi dimensioni come l’airone cenerino possono rappresentare un rischio se manipolati senza le dovute competenze. Un intervento corretto e tempestivo, spiegano, è fondamentale per tutelare sia l’animale sia chi presta soccorso.