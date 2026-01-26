Scafati, arbitro aggredito durante una gara di basket di Serie D: match sospeso, cinque giorni di prognosi

Grave episodio di violenza sportiva ieri pomeriggio a Scafati, durante una partita di basket del campionato di Divisione Regionale 1. Un giovane arbitro è stato aggredito nel corso della gara tra Crazy Time Scafati e Basket Club Giugliano, disputata presso la palestra del comprensorio Anardi.

Secondo quanto ricostruito, nel corso dell’incontro un giocatore della squadra di casa avrebbe colpito il direttore di gara con uno schiaffo al volto, provocando l’immediata sospensione della partita tra lo sconcerto del pubblico presente. Dopo l’aggressione, l’arbitro si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Scafati, dove è stato visitato e refertato con una prognosi di almeno cinque giorni.

L’episodio ha suscitato forte indignazione e riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza nei confronti degli arbitri, fenomeno purtroppo sempre più frequente nei campionati dilettantistici e regionali.

Sulla vicenda sono intervenute ufficialmente FIP Campania e CIA Campania, esprimendo piena solidarietà al giovane fischietto e condannando con fermezza quanto accaduto.

In una nota, Antonio Caliendo, presidente di FIP Campania, ha dichiarato:

«Esprimiamo piena solidarietà al giovane arbitro colpito durante una gara di DR1. Ribadiamo la più ferma condanna di ogni forma di violenza e rinnoviamo la massima fiducia negli organi di giustizia sportiva».

Ancora più duro il commento del Comitato Italiano Arbitri Campania, che ha sottolineato come l’aggressore rivesta anche il ruolo di allenatore e presidente:

«Si tratta di un atto di violenza gravissimo. Il giovane arbitro è stato costretto a ricorrere alle cure ospedaliere e resta grande amarezza per quanto accaduto. Il CIA Campania garantisce pieno supporto in tutte le sedi di giustizia e ribadisce la totale condanna di qualsiasi gesto violento».

La sentenza del giudice sportivo è attesa entro la giornata di oggi.