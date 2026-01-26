Scafati, mancato incasso degli oneri Zes: la Corte dei Conti apre un’indagine

La Corte dei Conti della Campania ha acceso i riflettori sul presunto mancato incasso degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune di Scafati. Il pubblico ministero contabile Raffaele Cangiano ha avviato un fascicolo di indagine e ha richiesto alla segretaria comunale di Palazzo Mayer, Maria Ausilio Inserra, in qualità di responsabile del procedimento, una relazione dettagliata da trasmettere entro 30 giorni.

Al centro dell’attenzione della magistratura contabile ci sono le procedure legate agli interventi realizzati attraverso la Zona Economica Speciale (Zes), strumento che consente alle imprese di beneficiare di agevolazioni fiscali e di realizzare ampliamenti o nuovi insediamenti produttivi anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali. A Scafati sarebbero circa una ventina le istanze presentate a livello ministeriale, molte delle quali destinate a tradursi in capannoni, depositi e strutture produttive, spesso in aree agricole.

Proprio su questo punto, negli ultimi anni, si era acceso un acceso dibattito politico e civico: da un lato chi denunciava un ulteriore consumo di suolo in un territorio già segnato da pesanti criticità urbanistiche e ambientali, dall’altro chi vedeva nella Zes un’occasione di sviluppo economico e occupazionale.

L’indagine della Corte dei Conti riguarda in particolare il contributo straordinario dovuto in caso di variante urbanistica, una delle voci che compongono gli oneri di urbanizzazione e che, per legge, dovrebbe essere versato prima dell’avvio dei lavori. Secondo quanto emerso finora, tale contributo non risulterebbe incassato, nonostante le opere siano state autorizzate o avviate.

I giudici contabili hanno chiesto l’acquisizione di delibere, atti amministrativi e documentazione relativa alla riscossione degli oneri, soffermandosi anche sulle iniziative adottate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Aliberti per richiedere il contributo straordinario alle imprese interessate. In particolare, viene esaminata una comunicazione inviata successivamente agli imprenditori, che – secondo alcune ricostruzioni – non chiarirebbe in modo puntuale importi, criteri di calcolo e modalità di pagamento.

La vicenda trae origine dalle segnalazioni e denunce di diversi consiglieri comunali, che avrebbero più volte sollevato il tema dei mancati incassi. In base a stime provvisorie, il potenziale ammanco per le casse comunali potrebbe aggirarsi tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Non a caso, proprio in questi giorni, il Consiglio comunale è chiamato a discutere una proposta di delibera relativa alla determinazione del contributo straordinario, atto che rientra tra gli elementi richiesti dalla Corte dei Conti nell’ambito dell’istruttoria.

Entro metà febbraio la relazione della segretaria comunale dovrà arrivare sul tavolo del magistrato contabile Raffaele Cangiano, che valuterà se sussistono gli estremi per proseguire l’indagine e accertare eventuali responsabilità amministrative e contabili.