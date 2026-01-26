Scafati, usa la carta dell’ex marito e svuota il conto: 55enne a processo per truffa

Avrebbe approfittato della fase di separazione per impossessarsi della carta di credito dell’ex marito e prelevare denaro dal suo conto corrente, fino ad azzerarlo.

Avrebbe approfittato della fase di separazione per impossessarsi della carta di credito dell’ex marito e prelevare denaro dal suo conto corrente, fino ad azzerarlo. Per questi fatti una donna di 55 anni, residente a Scafati, è finita a processo con le accuse di truffa, sottrazione fraudolenta di titolo di pagamento e sostituzione di persona.

La vicenda è emersa a seguito della denuncia presentata nel 2024 da un uomo di 61 anni, anche lui di Scafati. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe sottratto la carta bancomat da un mobile dell’abitazione, all’insaputa dell’ex coniuge, per poi recarsi più volte presso un ufficio postale e prelevare somme di denaro.

Determinante, secondo l’accusa, sarebbe stata la presentazione di una delega falsa, corredata da una firma contraffatta, che avrebbe consentito alla donna di aggirare i controlli e di effettuare operazioni allo sportello, superando anche i limiti giornalieri di prelievo previsti per la carta.

L’uomo si sarebbe accorto dell’accaduto solo dopo aver riscontrato l’ammanco sul conto corrente. Recandosi in posta, avrebbe scoperto che il saldo era stato completamente prosciugato e che i prelievi erano stati effettuati proprio dalla donna. Gli impiegati, secondo quanto riferito, gli avrebbero mostrato anche la delega utilizzata per le operazioni, risultata poi non autentica.

Nella richiesta di rinvio a giudizio, la Procura ha contestato alla 55enne di aver agito «con artifizi e raggiri», inducendo in errore il personale dell’ufficio postale e appropriandosi indebitamente del denaro dell’ex marito. Ora la donna dovrà rispondere delle accuse davanti al giudice.