Scontri tra ultras sull’A1: tensione tra tifosi di Lazio e Napoli, sequestrate armi e petardi

Ancora violenza legata al tifo organizzato lungo le autostrade italiane. All’alba di ieri, sull’A1 nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, si sono registrati scontri tra ultras della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e tifosi del Napoli, diretti a Torino per la sfida contro la Juventus.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di decine di persone incappucciate e armate di bastoni che si fronteggiavano sulla carreggiata in direzione Nord, provocando il blocco temporaneo del traffico. All’arrivo delle pattuglie della Polizia Stradale, i gruppi si erano già dispersi, risalendo su auto e minivan.

Poco dopo, circa 80 tifosi laziali sono stati intercettati al casello di Monte Porzio Catone, alle porte di Roma, probabilmente scelto per evitare i controlli alle principali barriere della Capitale. Gli ultras sono stati identificati con il supporto della Polizia Scientifica. Da uno dei veicoli, alla vista degli agenti, sono stati lanciati lungo la strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina, immediatamente sequestrati.

Altri sostenitori biancocelesti, a bordo di un pullman fermato nella zona di Piazza Don Bosco, hanno tentato di sottrarsi ai controlli: alcuni sono stati trovati in possesso di taglierini, petardi, caschi e aste.

Qualche ora più tardi, a Torino, sono stati identificati oltre 300 tifosi del Napoli ritenuti potenzialmente coinvolti nei disordini. All’ingresso della tangenziale, i supporter azzurri si sono disfatti di oltre 100 aste in pvc, petardi, fumogeni, una torcia di segnalazione e due ordigni artigianali, tutto materiale sequestrato dalle forze dell’ordine. Ambienti della tifoseria partenopea, tuttavia, sostengono che non ci sarebbe stato un contatto diretto con i laziali.

Le singole posizioni sono ora al vaglio degli investigatori, così come resta da chiarire se l’incontro sia stato casuale o frutto di un appuntamento organizzato, ipotesi tutt’altro che remota secondo gli inquirenti.

Durissime le reazioni dei sindacati di polizia. Per Domenico Pianese, segretario del Coisp, «non si tratta di tensioni spontanee ma di violenza organizzata e pianificata», invocando Daspo a vita e il blocco immediato delle trasferte. Sulla stessa linea Enzo Letizia, segretario dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, che parla di un fenomeno sempre più pericoloso, capace di trasformare strade e autostrade in luoghi di scontro.

Non si esclude che, come già avvenuto di recente per altre tifoserie, possano arrivare nuove restrizioni alle trasferte anche per i sostenitori di Lazio e Napoli.