Allarme smog a Nocera Inferiore: “L’aria che respiriamo ci ammala”

Lo smog non è più solo una questione ambientale, ma un’emergenza sanitaria concreta. A lanciare l’allarme è il Movimento Futurama Nocera, che denuncia livelli di inquinamento sempre più preoccupanti a Nocera Inferiore, indicata come una delle città più inquinate della Campania. Un dato che, secondo il portavoce Felice Faiella, si riflette direttamente sulla salute dei cittadini, con un aumento del rischio di gravi patologie, comprese quelle tumorali.

Nel mirino finiscono soprattutto le polveri sottili PM10 e PM2,5, insieme a ossidi di azoto, idrocarburi aromatici e numerose altre sostanze nocive presenti nell’aria. Inquinanti che, se respirati quotidianamente, possono compromettere seriamente organi vitali come polmoni, cuore e reni. Le conseguenze ricadono in modo particolare su bambini, anziani, donne, persone con patologie croniche o allergie, ma – sottolinea il Movimento – nessuno può ritenersi davvero al riparo.

Le criticità si concentrano soprattutto nelle zone più trafficate della città: Arenula, l’incrocio tra via Napoli e via Astuti, via Garibaldi, via Barbarulo, via Roma e altri snodi notoriamente congestionati. A qualsiasi ora del giorno, attraversare o vivere queste aree significa respirare aria fortemente compromessa.

Secondo Futurama, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto reagire da tempo con interventi strutturali e incisivi. Al contrario, denunciano gli attivisti, i richiami a “sicurezza” e “salute” restano spesso confinati alle parole, senza tradursi in politiche concrete ed efficaci.

Eppure, le soluzioni esistono. Il Movimento ricorda di aver avanzato negli anni proposte realistiche per migliorare mobilità e viabilità urbana, alcune delle quali validate anche in ambito accademico, ma rimaste senza seguito. Intanto, traffico e qualità dell’aria continuano a peggiorare, con effetti diretti sulla vivibilità della città, come riporta “In Prima News”.

L’appello finale è netto: la tutela della salute pubblica non può restare uno slogan. Per Futurama, serve un cambio di passo immediato, perché respirare aria pulita non è un privilegio, ma un diritto fondamentale.