Fabrizio Corona torna ad attaccare Mediaset: “Dietro l’addio di Barbara D’Urso giochi di potere e veti interni”

Nuove polemiche scuotono il mondo della televisione italiana dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il format web condotto da Fabrizio Corona. L’ex paparazzo ha dedicato un ampio spazio alla vicenda dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset, sostenendo che dietro il suo licenziamento non vi sarebbero ragioni editoriali, ma equilibri di potere interni e decisioni maturate ai vertici dell’azienda.

Secondo la versione fornita da Corona, l’uscita di scena della storica conduttrice sarebbe stata una scelta improvvisa, maturata dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, e legata alla volontà di Pier Silvio Berlusconi di imprimere una svolta netta alla linea editoriale del gruppo. L’ex re dei paparazzi parla di una rottura definitiva, avvenuta senza possibilità di saluto al pubblico, e attribuisce la decisione a dinamiche interne mai rese pubbliche.

Nel racconto emergono anche presunti contrasti tra Barbara D’Urso e altri volti di primo piano di Mediaset. Corona parla apertamente di rivalità storiche, di veti incrociati sugli ospiti e di una gestione rigida degli spazi televisivi, che avrebbe alimentato tensioni nel corso degli anni. A sostegno della sua tesi, vengono citate testimonianze di addetti ai lavori e giornalisti vicini alla conduttrice, secondo cui esistevano regole non scritte che limitavano la presenza di determinati personaggi televisivi nei programmi pomeridiani.

Nel corso della trasmissione, Corona ha inoltre rilanciato vecchie voci e indiscrezioni sull’ambiente televisivo, parlando di pratiche e dinamiche che, a suo dire, avrebbero caratterizzato per anni il sistema Mediaset. Dichiarazioni forti, presentate come racconti e opinioni personali, che chiamano in causa anche altri volti noti della televisione, senza tuttavia essere supportate da riscontri giudiziari o ufficiali.

Ampio spazio è stato dedicato anche al mancato approdo di Barbara D’Urso in Rai. Secondo quanto riferito durante la puntata, sarebbero esistiti veti politici e aziendali che avrebbero impedito alla conduttrice di rientrare stabilmente nel servizio pubblico. L’unica eccezione sarebbe stata la partecipazione a Ballando con le Stelle, resa possibile – sempre secondo Corona – grazie all’intervento diretto di Milly Carlucci.

Un racconto che, come spesso accade nei format dell’ex paparazzo, mescola ricostruzioni, opinioni personali e testimonianze indirette, riaccendendo il dibattito su potere, equilibri e retroscena della televisione italiana. Al momento, dai diretti interessati non sono arrivate repliche ufficiali.