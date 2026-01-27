Gragnano, strada chiusa senza preavviso: disagi e proteste dei residenti

Nelle ultime ore sui social è esplosa la protesta di alcuni cittadini per la chiusura improvvisa di una strada, avvenuta senza alcun preavviso e senza un’adeguata organizzazione dei percorsi alternativi.

Ancora disagi alla viabilità a Gragnano. Nelle ultime ore sui social è esplosa la protesta di alcuni cittadini per la chiusura improvvisa di una strada, avvenuta senza alcun preavviso e senza un’adeguata organizzazione dei percorsi alternativi.

Secondo quanto segnalato nel gruppo Facebook “Sei di Gragnano se…”, la chiusura sarebbe stata comunicata in modo del tutto insufficiente: nessun cartello informativo lungo l’asse proveniente da Aurano e indicazioni presenti solo salendo da Gragnano. Per di più, la segnaletica sarebbe stata aggiornata all’ultimo momento, riportando fino a poche ore prima date ormai superate.

Il risultato è stato un vero e proprio caos: un cittadino ha raccontato di non essere riuscito a rientrare a casa intorno alle 23:20, trovandosi improvvisamente davanti a una strada interdetta senza valide alternative di percorrenza.

Una situazione che riaccende le polemiche sulla gestione della viabilità e sulla comunicazione ai residenti, che chiedono maggiore programmazione, informazioni tempestive e segnaletica chiara per evitare disagi soprattutto nelle ore serali e notturne.