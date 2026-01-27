Roccapiemonte, Ginevra Anna Attanasio eletta sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2026

Nel corso della seduta si è proceduto anche alla nomina delle altre cariche: Gaia Catapano è stata confermata nel ruolo di vicesindaco, mentre Christian Di Domenico è stato indicato come Presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Ha solo pochi anni, ma idee chiare e grande entusiasmo: Ginevra Anna Attanasio, studentessa della classe terza C della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Mons. Maria Vassalluzzo”, è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Roccapiemonte.

La giovane è riuscita a conquistare la fiducia dei consiglieri eletti provenienti sia dall’Istituto Comprensivo “Vassalluzzo” sia dalla Scuola Primaria Paritaria Suore Alcantarine di Roccapiemonte–Materdomini, ottenendo il maggior numero di preferenze al termine delle votazioni.

La cerimonia di insediamento

La proclamazione ufficiale si è svolta ieri mattina nell’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte. A consegnare la fascia tricolore alla neo sindaca “baby” è stato il sindaco Carmine Pagano, che ha sottolineato il valore educativo e civico dell’iniziativa.

I componenti del Consiglio dei Ragazzi 2026

Fanno parte del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi 2026: Adele Agnello, Davide Palladino, Biagio Iuliano, Nicola Sorrentino, Alessandro Somma, Maty Immacolata Ndeye Thioune, Giovanni Apicella, Antoni Lavina Vitale, Carlo Maria Ferrante, Aurelio Viviano, Antonio Ferrara, Ludovica Contangelo, Gaia Catapano, Ginevra Anna Attanasio, Salvatore Rufino, Raffaele Riccio, Christian Di Domenico, Ciro Saldo, Antongiaco Luciano, Giuseppe Nitto e Mariana Pannullo.

Le parole del nuovo sindaco dei ragazzi

Emozionata ma determinata, Ginevra Anna Attanasio ha espresso il suo impegno per il nuovo incarico:

«Spero di poter svolgere bene questo ruolo e di portare tante proposte al Consiglio Comunale dei grandi. Insieme agli altri consiglieri ci confronteremo spesso per affrontare temi importanti e dare idee utili per migliorare la nostra città».

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Pagano, anche il vicesindaco Roberto Fabbricatore. Il presidente del Consiglio Comunale Valeria Pagano ha fatto pervenire il proprio saluto, non potendo partecipare per impegni professionali.

Il messaggio del sindaco Pagano

«Questi ragazzi rappresentano il futuro di Roccapiemonte – ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano –. Le loro idee e il loro impegno saranno fondamentali per la crescita della città. L’amministrazione comunale sarà al loro fianco, certa che da questo percorso nasceranno proposte concrete e interessanti».