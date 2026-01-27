Scafati, tentato furto d’auto fallisce: ladri messi in fuga dai proprietari

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero utilizzato un’auto presa a noleggio in Lombardia, già segnalata anche in altri comuni dell’Agro nocerino-sarnese, tra cui San Marzano sul Sarno e Angri.

Tentativo di furto sventato a Scafati, dove due malviventi hanno cercato di portare via un’auto di grossa cilindrata, ma sono stati costretti alla fuga dall’immediata reazione dei proprietari. Sull’episodio indagano i carabinieri della Tenenza locale, che hanno avviato accertamenti subito dopo la denuncia.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero utilizzato un’auto presa a noleggio in Lombardia, già segnalata anche in altri comuni dell’Agro nocerino-sarnese, tra cui San Marzano sul Sarno e Angri. Un espediente, ritenuto dagli investigatori, utile a rendere più difficoltosa l’identificazione e a colpire in diverse zone con reati predatori.

Nel mirino era finita l’auto di un imprenditore. Il piano, però, non è andato a buon fine: i proprietari si sono accorti di quanto stava accadendo e sono scesi in strada, mettendo in fuga i due sospetti prima che riuscissero a completare il colpo.

I militari stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e confrontando i dati con altri episodi simili registrati nei comuni limitrofi, per verificare eventuali collegamenti e risalire all’identità dei responsabili.