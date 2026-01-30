Angri, corteo della Scuola Media Galvani-Opromolla: “La lotta è dura e non ci fa paura”

Grande partecipazione ad Angri per il corteo promosso dalla Scuola Media Galvani-Opromolla, scesa in strada per dire no allo smembramento dell’istituto previsto dal piano di dimensionamento scolastico. Studenti, famiglie, docenti e cittadini hanno attraversato le strade della città dando vita a una manifestazione molto partecipata e sentita.

Tra striscioni e cori, il messaggio è stato chiaro: difendere l’unità della scuola, considerata un presidio educativo e sociale fondamentale per il territorio. Accanto al “No allo smembramento della nostra scuola”, lungo il percorso si è levato con forza anche lo slogan “La lotta è dura e non ci fa paura”, diventato il simbolo di una protesta determinata e compatta.