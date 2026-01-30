Angri, esplosione danneggia l’ascensore del sovrappasso di via Palmentelle: struttura fuori uso

L’esplosione ha compromesso l’intera struttura di comando: porte in acciaio deformate, pensilina distrutta, pulsanti esterni e sistemi di movimentazione fuori uso.

Potrebbe essere stata una bomba carta o un petardo di forte potenza a causare la grave esplosione che ha devastato l’ingresso dell’ascensore del sovrappasso di via Palmentelle, ad Angri. L’impianto, inaugurato il 2 ottobre 2022, risulta ora completamente inutilizzabile. Non è ancora chiaro quando sia avvenuta la detonazione, ma i danni sono ingenti.

L’ascensore, realizzato per consentire il superamento del cavalcavia ferroviario Napoli–Battipaglia a persone con disabilità, anziani e cittadini con difficoltà motorie, collegava via Palmentelle a via Salice ed era considerato un servizio essenziale per la zona. L’esplosione ha compromesso l’intera struttura di comando: porte in acciaio deformate, pensilina distrutta, pulsanti esterni e sistemi di movimentazione fuori uso. All’interno, l’impianto di illuminazione risulta aperto e danneggiato.

Si tratta di un duro colpo per un’infrastruttura ritenuta fondamentale anche da ciclisti e residenti, utilizzata quotidianamente per evitare le rampe di scale e facilitare gli spostamenti, compresi quelli legati alle attività quotidiane come la spesa. L’intero sovrappasso, inaugurato il 10 aprile 2019, rientrava in un più ampio intervento di eliminazione dei passaggi a livello, con un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro.

Al momento non è possibile risalire ai responsabili: nella zona non risultano installate videocamere di sorveglianza e non ci sono segnalazioni certe di testimoni che abbiano assistito al gesto. L’assenza di controlli ha contribuito nel tempo al degrado dell’area, spesso segnalata dai residenti per sporcizia, bottiglie abbandonate e scarsa igiene.

I danni subiti non consentiranno il ripristino dell’ascensore in tempi brevi. Anche un’eventuale riparazione comporterebbe costi elevati, trattandosi di una struttura interamente in acciaio con ampie vetrate. Proprio per questo, prima di investire nuove risorse, si valuta la necessità di dotare l’area di un adeguato sistema di videosorveglianza, indispensabile per prevenire ulteriori atti vandalici.

Intanto cresce l’indignazione dei residenti, ora costretti a utilizzare le scale del sovrappasso, spesso in condizioni precarie, mentre l’ascensore danneggiato è destinato a restare fuori servizio ancora a lungo.

Anna Villani