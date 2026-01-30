Angri, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: due denunce, nuovi servizi e differenziata al 60%

Prosegue ad Angri la linea dura contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Due persone sono state denunciate dopo essere state sorprese in flagranza mentre sversavano illegalmente rifiuti sul territorio comunale. A intervenire è stata una pattuglia della Polizia Municipale, guidata dalla comandante Anna Galasso, che ha colto i trasgressori sul fatto.

I controlli hanno portato all’identificazione dei responsabili e alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 255 e 255 ter. A fornire i dettagli dell’operazione è l’assessore all’Ambiente Salvatore Mercurio, che spiega come si trattasse di due soggetti non residenti ad Angri, intenti ad abbandonare rifiuti pericolosi nelle vicinanze di un istituto scolastico.

I due, provenienti da un comune limitrofo, sono stati sorpresi mentre depositavano rifiuti speciali: materiale ferroso, parti di veicoli e circa venti sacchi di scarti edili. Oltre alla denuncia, il veicolo utilizzato per l’illecito è stato sequestrato ai fini della confisca.

“Zero tolleranza per chi non rispetta la città – sottolinea Mercurio –. L’operazione rientra in un piano di monitoraggio più ampio che ho fortemente voluto, con il potenziamento dei controlli tramite droni e fototrappole, in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Cava de’ Tirreni, le Guardie Ambientali Italiane e il personale di Angri Eco Servizi”.

Raccolta differenziata al 60% e nuovi interventi

Nel corso dell’intervento, l’assessore ha annunciato un risultato significativo: la raccolta differenziata ad Angri ha raggiunto il 60% dall’entrata in vigore del nuovo calendario, a luglio 2024. Un traguardo storico per la città. “Non accettiamo più che l’inciviltà di pochi penalizzi l’ambiente, il lavoro dei cittadini onesti e quello degli operatori di Angri Eco Servizi”, ha ribadito.

Sul fronte dei servizi, Mercurio ha fatto il punto anche sul nuovo centro di raccolta di via Campia. L’area, consegnata ad Angri Eco Servizi nel 2025, è stata interessata da ulteriori lavori di adeguamento finanziati a dicembre. Dopo la recente consegna dei materiali, il centro è ormai prossimo all’apertura e garantirà il servizio anche in orario pomeridiano, almeno una volta a settimana.

Bidoni, tecnologia e nuove attrezzature

A breve partirà inoltre la distribuzione di 14.000 bidoni da 30 litri per la raccolta del secco indifferenziato a tutte le utenze. Sono previste anche due postazioni automatiche per la distribuzione gratuita dei sacchetti, il potenziamento tecnologico del sistema di controllo e l’installazione di un nuovo “mangiaplastica” e di quattro trituravetro in punti strategici della città.

Anna Villani