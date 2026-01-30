Angri, vandalizzato il Centro Scout: sede devastata e danni per migliaia di euro

Ignoti si sono introdotti nella notte tra lunedì e martedì nel Centro Scout Angri 2, in via della Repubblica, mettendo a soqquadro l’intera struttura.

Ignoti si sono introdotti nella notte tra lunedì e martedì nel Centro Scout Angri 2, in via della Repubblica, mettendo a soqquadro l’intera struttura. Un raid devastante che ha lasciato dietro di sé danni ingenti, stimati in migliaia di euro, rendendo al momento inutilizzabile la sede, che ha da poco celebrato i 50 anni dalla fondazione.

I vandali, presumibilmente muniti di attrezzi in ferro, hanno forzato il cancello d’ingresso, rotto lucchetti e porte interne, arrivando persino a strappare i pomelli. Una volta dentro hanno rovistato ovunque: armadi, sacchi, borse, materiali didattici e persino i borsoni di primo intervento per il soccorso medico. Sottosopra anche le stanze utilizzate dai gruppi scout – lupetti, coccinelle ed esploratori – con attrezzature e lavori sparsi sul pavimento.

La scoperta è avvenuta martedì sera, poco prima della consueta riunione settimanale dei capi scout, prevista come sempre alle 20.30. Chi era arrivato in anticipo per aprire la sede si è trovato davanti uno scenario desolante. Subito è scattata la chiamata agli altri responsabili e l’intervento della Polizia Municipale, guidata dalla comandante Anna Galasso.

Nessuno avrebbe visto o sentito movimenti sospetti durante la notte. Sul fatto è stata sporta denuncia e le indagini sono in corso. Al momento non si esclude alcuna pista: dal tentativo di furto all’atto vandalico puro, fino a ipotesi di natura diversa.

L’attuale responsabile del gruppo è Lello Lo Schiavo, ex consigliere comunale ed ex segretario del Partito Democratico, mentre nel direttivo figura anche Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale e provinciale uscente. Proprio Del Sorbo ha espresso tutta la sua amarezza:

«Questo posto è casa mia da circa 24 anni. Qui si cresce, si impara il rispetto, si costruiscono relazioni. Gesti del genere non sono tollerabili. È un luogo di aggregazione aperto a bambini, ragazzi e famiglie che va rispettato e tutelato. Noi continueremo a farlo, insieme».

Il Centro Scout Angri 2 rappresenta una delle realtà educative più importanti della città, con circa 200 iscritti tra gli 8 e i 20 anni. Un luogo dove non ci sono beni di valore, ma dove si costruiscono educazione, inclusione e senso di comunità. Proprio in questi giorni i capi scout stavano lavorando a un progetto dedicato ai temi educativi, da aprire a tutte le famiglie di Angri.

Un colpo duro al cuore educativo della città, che colpisce una storia lunga e significativa, legata alla tradizione scout fondata ad Angri da don Enrico Smaldone e portata avanti per decenni da don Luigi La Mura, oggi 92enne, figura simbolo dell’educazione di intere generazioni di angresi.

