Carnevale Nocerino, polemica sul percorso: sfilata limitata a piazza Diaz, pioggia di critiche

La decisione del Comune di limitare il percorso del Carnevale per motivi di sicurezza accende il dibattito politico e associativo a Nocera Inferiore. Al centro delle polemiche c’è la scelta dell’amministrazione comunale di non autorizzare la tradizionale sfilata dei carri allegorici lungo le principali arterie cittadine, optando invece per una manifestazione concentrata in piazza Diaz, all’interno dell’isola pedonale.

Il sindaco Paolo De Maio ha spiegato che la decisione nasce da esigenze legate alla sicurezza. «L’amministrazione ha rappresentato agli organizzatori la necessità di svolgere la sfilata in condizioni di piena sicurezza – ha dichiarato – rinnovando la disponibilità ad accogliere i carri in piazza Diaz, come già avvenuto con successo nella scorsa edizione». Il Carnevale si svolgerà quindi in piazza nei giorni 1, 8 e 15 febbraio. Preso atto del diniego degli organizzatori a far sfilare le maschere per le strade del centro per l’intera durata dei festeggiamenti, il Comune ha annunciato anche la predisposizione di un programma istituzionale alternativo.

Di segno opposto la posizione del gruppo consiliare Civiche in Rete, che lancia un appello affinché la città non perda «il suo Carnevale», preparato per mesi dalle associazioni di volontariato. Secondo i consiglieri D’Alessandro, Iannello e Romano, la sfilata dei carri per le vie cittadine rappresenta una tradizione nocerina consolidata dal 2011 e come tale dovrebbe essere preservata.

Ancora più dura la presa di posizione di Imma Zinnia, vicesegretaria provinciale di Azione, che parla di un’occasione persa e di un grave vulnus istituzionale. A suo avviso, la mancata autorizzazione al passaggio in via Roma e nelle strade storicamente interessate dal corteo di fatto impedisce lo svolgimento del Carnevale nel giorno del Martedì Grasso. «Non si tratta di una rinuncia degli organizzatori – sottolinea – ma delle conseguenze di un’assenza totale di confronto, nonostante le numerose comunicazioni ufficiali inviate al Comune».

Critiche arrivano anche dal consigliere comunale Giuseppe Odoroso di Fratelli d’Italia, che definisce la vicenda «l’ennesima assurdità gestionale» dell’amministrazione. «Penalizzare il Carnevale Nocerino significa mancare di rispetto alle associazioni e ai cittadini – afferma – soprattutto se si considera che Comuni vicini hanno regolarmente autorizzato la sfilata».

Una festa popolare che, ancora una volta, si trasforma in terreno di scontro politico. Anche lo scorso anno, infatti, l’organizzazione del Carnevale aveva già generato polemiche e tensioni tra amministrazione e associazioni impegnate nella realizzazione dei carri.