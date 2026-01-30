Furto al municipio di Massa di Somma, 40enne denunciato

Porta forzata, 300 euro rubati dall’Anagrafe e un maldestro tentativo di nascondersi all’arrivo dei Carabinieri

Un furto notturno al municipio si è concluso con una denuncia da parte dei Carabinieri.

Un uomo di 40 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è accusato di aver forzato l’ingresso degli uffici comunali e di aver sottratto circa 300 euro dall’Anagrafe.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso ai militari di identificarlo rapidamente.

Quando i Carabinieri si sono presentati a casa sua, l’uomo ha tentato di eludere il controllo nascondendosi nel contenitore del letto matrimoniale, senza successo.

È stato denunciato per furto e danneggiamento.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

