Furto al municipio di Massa di Somma, 40enne denunciato

Un furto notturno al municipio si è concluso con una denuncia da parte dei Carabinieri.
Un uomo di 40 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è accusato di aver forzato l’ingresso degli uffici comunali e di aver sottratto circa 300 euro dall’Anagrafe.
Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso ai militari di identificarlo rapidamente.
Quando i Carabinieri si sono presentati a casa sua, l’uomo ha tentato di eludere il controllo nascondendosi nel contenitore del letto matrimoniale, senza successo.
È stato denunciato per furto e danneggiamento.