Incidente a Castellammare di Stabia: auto precipita in un dirupo, giovane soccorso dal CNSAS e dai Vigili del Fuoco

Intervento complesso nella serata di oggi: grazie a manovre di corda e al supporto dell’elisoccorso, il venticinquenne ferito è stato trasportato in sicurezza all’Ospedale del Mare

Nella serata di ieri sera, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto su attivazione della Centrale Operativa 118 per un grave incidente stradale.

Un’autovettura, con a bordo un venticinquenne del luogo, è precipitata in un dirupo per cause ancora in fase di accertamento.

Due squadre del CNSAS hanno operato sul posto in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco e il personale sanitario dell’ambulanza 118.

L’intervento ha richiesto l’impiego di tecniche di corda per raggiungere il veicolo e prestare le prime cure al conducente, che è stato stabilizzato e imbarellato dai sanitari del CNSAS.

Contestualmente, è decollato l’elisoccorso 118 da Napoli, atterrato in un vicino campo sportivo.

Grazie alla sinergia tra i tecnici del CNSAS e i Vigili del Fuoco, supportati da un’autoscala, il paziente è stato trasferito in sicurezza dall’auto all’ambulanza e successivamente all’elicottero, che ha garantito il rapido trasporto all’Ospedale del Mare.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Misericordia di Castellammare e la Polizia Municipale, a supporto delle operazioni di soccorso.