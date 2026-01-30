Nocera Superiore, nuovo tentativo di furto al Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore

Ancora un tentativo di furto a Nocera Superiore. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi simbolo della città.

Ancora un tentativo di furto a Nocera Superiore. Questa volta nel mirino dei ladri è finito il Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi simbolo della città. I fatti risalirebbero a pochi giorni fa e sono emersi anche grazie ad alcune riprese video.

Secondo una prima ricostruzione, una banda avrebbe forzato un ingresso laterale situato sul lato del giardino, cercando di accedere al corpo centrale della struttura. Il raid, fortunatamente, non è andato a buon fine, ma restano evidenti i danni agli infissi, ennesimo segno di un gesto che ha colpito profondamente la comunità locale.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che stanno ora analizzando le immagini disponibili nel tentativo di risalire ai responsabili.

Non si tratta del primo episodio ai danni del Battistero: solo poche settimane fa la struttura era stata già presa di mira, quando ignoti riuscirono a sottrarre il contenuto della cassetta delle offerte, portando via le donazioni dei fedeli.

Sull’accaduto è intervenuto con parole ferme il parroco di Santa Maria Maggiore, don Fabio, che ha espresso tutta la sua amarezza:

«Questo triste episodio è un’ulteriore conferma della necessità di intervenire prontamente per custodire, salvaguardare e rendere sempre più fruibile il nostro Battistero, simbolo della nostra comunità, della nostra storia, della nostra cultura e della nostra fede».

Cresce intanto la preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiore tutela per i luoghi di culto e per il patrimonio storico della città.