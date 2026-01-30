Ospedale di Sapri, aborti illegali: assolto il primario dopo dieci anni di processo

Si chiude definitivamente una lunga e complessa vicenda giudiziaria che aveva scosso la comunità del Golfo di Policastro.

Si chiude definitivamente una lunga e complessa vicenda giudiziaria che aveva scosso la comunità del Golfo di Policastro. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza pronunciata il 29 gennaio 2026, ha assolto con formula piena il dottor Bruno Torsiello, primario di Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, nel procedimento legato ai presunti aborti illegali. Per i giudici, il fatto non sussiste.

Il medico era imputato insieme all’ostetrica Rosa Vomero per presunti reati di peculato, falso e violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza. La posizione dell’ostetrica era già stata chiarita nel 2017, quando era arrivata l’assoluzione con rito abbreviato.

Con la decisione del Tribunale cade ora ogni accusa anche nei confronti del primario, ponendo fine a un procedimento durato quasi dieci anni e che aveva generato forte attenzione mediatica e preoccupazione sul territorio.

La sentenza restituisce pienamente serenità professionale al dottor Torsiello e chiude un capitolo giudiziario che per lungo tempo aveva gravato sull’ospedale di Sapri e sulla sua comunità.