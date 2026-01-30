Pagani, svolta nello smaltimento dell’amianto di via Pittoni (video)

Avviate le procedure per la rimozione del materiale pericoloso. Dopo il rinvenimento nel cantiere, parte l’iter per la messa in sicurezza nel rispetto delle norme ambientali.

La svolta attesa nel cantiere di via Pittoni

È a una svolta la vicenda legata allo smaltimento del materiale contenente amianto rinvenuto nel mese di agosto 2024 nel cantiere di via tenente Marco Pittoni, a Pagani. Dopo un lungo periodo di verifiche e interlocuzioni tecniche, si apre finalmente una fase operativa decisiva per la messa in sicurezza dell’area.

L’annuncio dell’assessore ai Lavori Pubblici

A darne notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici Augusto Pepe, che ha annunciato l’avvio delle procedure necessarie per la rimozione e il corretto conferimento dei materiali, nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Un passaggio fondamentale per tutelare la salute pubblica e consentire la regolare prosecuzione dei lavori.

