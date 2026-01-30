Prete scomparso nel Cilento, il caso entra nella fase giuridica

Torna al centro dell’attenzione pubblica la vicenda di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, scomparso da mesi e molto conosciuto in diverse comunità del Cilento. La storia entra ora in una fase formale e giuridica: il Tribunale ecclesiastico interdiocesano di Napoli ha infatti avviato ufficialmente le ricerche del religioso, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili a collaborare.

Padre John è una figura che ha lasciato un segno profondo nel territorio cilentano. Durante gli anni trascorsi tra Stella Cilento, Piaggine e Valle dell’Angelo si è distinto per uno stile pastorale diretto, informale e particolarmente vicino ai giovani. A Stella Cilento era diventato un punto di riferimento molto amato, anche per gesti fuori dagli schemi, come la partecipazione alle partite della squadra di calcio del paese, che avevano rafforzato il legame con la comunità.

Dopo l’esperienza a Stella Cilento, non priva di tensioni con le gerarchie ecclesiastiche, il sacerdote fu trasferito prima a Piaggine e poi a Valle dell’Angelo. Proprio in quest’ultimo centro, nel 2019, il rapporto con i fedeli si fece ancora più forte, tanto da sfociare in una mobilitazione popolare quando venne disposto un nuovo trasferimento. In quell’occasione i cittadini arrivarono anche a presidiare il municipio per chiedere che il sacerdote restasse.

Nonostante le proteste e il sostegno compatto della popolazione, il provvedimento fu comunque attuato. Da allora, la presenza pubblica di padre John si è progressivamente affievolita, fino alla scomparsa che oggi assume contorni ufficiali.

Secondo quanto emerso, il Tribunale ecclesiastico deve notificare al sacerdote alcuni atti relativi a un procedimento canonico, legato a fatti risalenti al periodo della sua permanenza nel Cilento. L’obiettivo dichiarato è garantire il pieno diritto di difesa, in un percorso che, nel diritto canonico, è assimilabile a un avviso di garanzia. Il procedimento sarebbe stato promosso dall’attuale vescovo della diocesi di Vallo della Lucania.

La comparizione è stata fissata per il 23 marzo.

Il Cilento, che in passato aveva difeso con forza questo prete dal profilo fuori dagli schemi, osserva oggi con attesa e interrogativi l’evolversi di una vicenda complessa, dove si intrecciano fede, diritto canonico e un legame profondo con il territorio.