Rapina al supermercato e fuga folle: presi tre giovani

Inseguimento di 6 chilometri tra Casandrino e Sant’Antimo. Uno dei fermati è minorenne. Indagini su altri colpi simili.

Tre rapinatori, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato di via Paolo Borsellino.

I tre, con il volto coperto, hanno sottratto circa 900 euro e sono fuggiti a bordo di una Lancia Y.

La targa dell’auto era già nota ai carabinieri della centrale operativa di Caivano, che hanno subito diramato la nota di ricerca. Un militare della tenenza di Sant’Antimo ha intercettato il veicolo, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo strade trafficate, marciapiedi e zone pedonali, per circa sei chilometri.

L’inseguimento si è concluso con la vettura bloccata da più pattuglie. I rapinatori hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati rapidamente fermati. Tra gli oggetti sequestrati ai tre: 900 euro in contanti, un coltello e un cacciavite.

I fermati sono un 19 anni, un 22 che compirà gli anni domani, e un 17enne. Risponderanno di concorso in rapina aggravata, porto di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il minorenne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare il coinvolgimento dei tre in altre quattro rapine commesse con le stesse modalità, con la stessa auto e sempre ai danni di supermercati.