Salerno, non si arrende e continua a cercare il suo cane scomparso nel 2024

Non si arrende allo scorrere del tempo e continua a cercare il suo cane una cittadina che da mesi vive con l’angoscia della scomparsa del suo amico a quattro zampe, avvenuta nel 2024 nella zona di Magazzeno.
Si tratta di un Labrador color miele, maschio di 7 anni, microchippato. Secondo la proprietaria, il cane non si sarebbe allontanato spontaneamente: «Il mio cane non è mai fuggito. Sono convinta che qualcuno lo abbia costretto ad allontanarsi da me», racconta, alimentando il sospetto di un possibile furto.
Nonostante il tempo trascorso, la donna non ha mai smesso di sperare. Il labrador continua a vivere nel suo cuore e l’appello viene rilanciato ancora una volta attraverso i social, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo o fornire una segnalazione utile.
«Chiunque dovesse avvistare un cane simile alla mia descrizione, è pregato di contattarmi su Facebook al profilo Imperia Componente», è l’invito rivolto a tutta la comunità.
Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe rivelarsi fondamentale per riportare a casa un cane che da troppo tempo manca alla sua famiglia.