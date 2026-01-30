Salerno, scomparso il cane Gennaro: appello disperato, ricompensa di 5mila euro

La proprietaria, ha lanciato un appello accorato chiedendo l’aiuto di tutti per ritrovarlo e ha annunciato una ricompensa di 5.000 euro per chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento o riesca a riportarlo a casa.

Cresce l’apprensione per Gennaro, cane di 9 anni scomparso nella mattinata di domenica 25 gennaio da via Corigliano, nella zona Cimitero di Sant’Antonio a Pontecagnano. L’animale è abitudinario, microchippato e al momento della scomparsa indossava un collare blu.

La proprietaria, profondamente preoccupata, ha lanciato un appello accorato chiedendo l’aiuto di tutti per ritrovarlo e ha annunciato una ricompensa di 5.000 euro per chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento o riesca a riportarlo a casa.

Gli avvistamenti

Secondo alcune segnalazioni, tra lunedì pomeriggio e martedì mattina, Gennaro sarebbe stato avvistato in zona Tiffany, nel parco di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, nei pressi dell’Isola dei Tesori.

L’appello ai cittadini

La proprietaria chiede di controllare con attenzione fossi, buche, garage, cantine e magazzini, per escludere che il cane possa essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno di qualche locale. Viene inoltre richiesto, a chi ne abbia la possibilità, di verificare i filmati di videosorveglianza di domenica e lunedì.

In caso di avvistamento di un cane simile, l’invito è a scattare una foto e inviarla immediatamente, avvisando anche i vicini e in particolare le persone anziane che non utilizzano i social network. Massima diffusione dell’appello è richiesta su tutti i canali possibili.

Contatti utili

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

351 7323701

331 9517370

351 7232885

Ogni dettaglio può essere fondamentale per riportare Gennaro a casa.