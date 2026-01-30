Sant’Egidio del Monte Albino, più sicurezza sul territorio: in arrivo nuove telecamere

Dal Ministero dell’Interno è arrivato a Palazzo di Città il decreto che assegna ufficialmente al Comune un finanziamento di 110 mila euro, nell’ambito dei fondi del POC Legalità 2014-2020, per il progetto denominato “Patto per la sicurezza urbana”.

Sant’Egidio del Monte Albino punta a rafforzare la sicurezza urbana. Nelle prossime settimane saranno installate nuove videocamere di sorveglianza nei punti strategici del territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

Nelle scorse ore, dal Ministero dell’Interno è arrivato a Palazzo di Città il decreto che assegna ufficialmente al Comune un finanziamento di 110 mila euro, nell’ambito dei fondi del POC Legalità 2014-2020, per il progetto denominato “Patto per la sicurezza urbana”. Le risorse saranno utilizzate per potenziare l’attuale sistema di videosorveglianza con l’installazione di telecamere di ultima generazione.

Un risultato importante per l’intera comunità, frutto del lavoro portato avanti dall’assessore Antonio Abbagnara, titolare delle deleghe alla Vigilanza e all’Ambiente. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Antonio La Mura, che ha sottolineato come il finanziamento si affianchi agli interventi già realizzati dall’amministrazione con fondi comunali.

Le nuove telecamere serviranno non solo a monitorare la viabilità e rafforzare la sicurezza, ma anche a prevenire e contrastare fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti. Proprio su questo fronte, diversi cittadini hanno segnalato la presenza notturna di sacchi neri abbandonati in alcune zone del paese e chiedono maggiori controlli, in particolare nelle aree limitrofe a un noto centro commerciale.

L’aumento dei dispositivi di sorveglianza dovrebbe dunque garantire maggiore tutela in quei punti del territorio dove residenti e clienti lamentano una percezione ridotta di sicurezza.

Il comune salernitano, porta d’ingresso alla Costiera Amalfitana, è attraversato ogni anno da numerosi turisti che, dopo la visita agli scavi di Pompei, si dirigono verso i panorami della costa. Un territorio in crescita anche dal punto di vista economico, sempre più legato a produzioni di nicchia come il Fusillo Sangiliano e a storiche manifestazioni locali, che punta ora a coniugare sviluppo e sicurezza.

