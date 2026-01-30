Sarno, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi (video)

Avviato il nuovo biennio del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con l’elezione delle cariche istituzionali.

L’insediamento in Aula consiliare

Nell’Aula consiliare del Comune di Sarno, si è svolta la seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alla presenza del Sindaco Francesco Squillante, dell’Amministrazione Comunale, delle famiglie e dei docenti degli alunni eletti. Con l’avvio ufficiale dei lavori prende il via il nuovo biennio di attività dell’organismo, che resterà in carica per due anni. Durante la seduta si è proceduto all’elezione delle cariche istituzionali: Ida Annunziata, alunna dell’I.C. De Amicis–Baccelli, è stata eletta Sindaco, mentre Gianmarco Pagliarulo, alunno dell’I.C. “Antonio Esposito”, è stato eletto Presidente del Consiglio.

Un laboratorio di democrazia

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si conferma un laboratorio di democrazia e partecipazione, coinvolgendo alunni tra i 9 e i 14 anni in un percorso di educazione civica e responsabilità. Francesco Squillante ha evidenziato il valore formativo dell’iniziativa, sottolineando come essa avvicini i più giovani alle istituzioni, al rispetto delle regole e alla costruzione delle decisioni pubbliche. Il primo cittadino ha rimarcato che le idee e le proposte dei giovani consiglieri rappresenteranno un’attenzione concreta e una priorità per l’Amministrazione Comunale, augurando a tutti buon lavoro per il percorso appena iniziato.