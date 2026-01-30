Scafati, processo bis “Sarastra”: possibile stop già alla seconda udienza

Potrebbe chiudersi già alla seconda udienza il processo bis denominato Sarastra sul presunto voto di scambio a Scafati. Al centro dell’udienza, infatti, c’è un’eccezione sollevata dai difensori degli imputati, secondo cui l’appello presentato dalla Direzione distrettuale antimafia sarebbe nullo perché non conforme alle disposizioni introdotte dalla legge Cartabia.

Secondo i legali, l’Antimafia avrebbe depositato i motivi di appello seguendo le modalità previste dalla normativa precedente, senza rispettare i nuovi criteri formali imposti dalla riforma. Un vizio procedurale che, a loro avviso, renderebbe l’atto inammissibile.

I giudici di secondo grado si sono riservati la decisione e scioglieranno la riserva nell’udienza fissata per il 3 marzo, quando stabiliranno se il processo bis potrà proseguire oppure se l’appello verrà annullato.

Alla sbarra figurano Pasquale Aliberti, il fratello Nello Maurizio Aliberti, la moglie Monica Paolino, Roberto Barchiesi, Giovanni Cozzolino e Ciro Petrucci. L’appello della Procura è stato presentato contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal tribunale di Nocera Inferiore nel novembre 2024.

Nelle motivazioni depositate, la Dda attribuisce a Pasquale Aliberti un ruolo centrale, ritenendolo il vero dominus del presunto patto elettorale politico-mafioso con il clan Loreto Ridosso, sia in occasione delle elezioni comunali del 2013 sia di quelle regionali del 2015. Al fratello Nello viene contestato un contributo attivo al patto, anche come intermediario e figura di fiducia incaricata di vigilare sul buon esito dell’accordo.

Secondo l’Antimafia, Barchiesi e Petrucci avrebbero fornito il proprio contributo assumendo ruoli ritenuti funzionali al perfezionamento dell’accordo all’interno della pubblica amministrazione. Giovanni Cozzolino, invece, avrebbe svolto un ruolo di collegamento tra i soggetti coinvolti, limitatamente all’accordo per le regionali del 2015. A Monica Paolino viene contestato di aver beneficiato del patto per le elezioni regionali e di aver rafforzato o istigato il proposito criminoso del marito.

Ora la parola passa ai giudici, chiamati a decidere se accogliere l’eccezione sollevata dalle difese. Il verdetto è atteso per il 3 marzo e potrebbe segnare una svolta decisiva nell’intera vicenda giudiziaria.