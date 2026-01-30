Tentato furto nella notte ad Angri: nel mirino Smart Click, ladri in fuga

Sarebbero gli stessi soggetti entrati in azione a Cardito da Napolitano Store a tentare, nella notte appena trascorsa, un furto ai danni del negozio Smart Click, in via delle Fontane ad Angri.

Anche in questo caso il colpo non è andato a segno: i malviventi sono stati costretti alla fuga, come si vede chiaramente nel video pubblicato dalla nostra redazione.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe agito con modalità analoghe a quelle già registrate nel tentato furto al negozio di elettronica di Cardito: azione rapida, tentativo di forzare gli accessi e fuga immediata una volta compreso di non poter completare il colpo. Nel caso di Angri, l’intervento tempestivo e le difficoltà incontrate nell’accesso ai locali hanno impedito ai ladri di portare via merce.

Le immagini diffuse mostrano i malviventi allontanarsi in fretta dopo il fallimento del raid, confermando l’ipotesi di un’azione coordinata e itinerante. L’episodio rafforza il sospetto che si tratti della stessa banda che, poche ore prima, aveva tentato un’incursione simile nel Napoletano, utilizzando un’auto di grossa cilindrata e strumenti da scasso.

Cresce la preoccupazione tra commercianti e residenti, mentre si moltiplicano gli appelli a rafforzare i controlli notturni sul territorio.