Tragedia nel campeggio: si spegne la speranza per l’avellinese Sharon Maccanico

Si è spezzato il tenue filo di speranza di ritrovare viva Sharon Maccanico, la quindicenne originaria di Avellino dispersa nella frana che, giovedì scorso, ha travolto un campeggio in Nuova Zelanda.

I familiari della giovane, residenti ad Avellino nella frazione Picarelli, hanno appreso la notizia attraverso i media internazionali, che hanno confermato il ritrovamento dei corpi dei cinque ragazzi che risultavano ancora dispersi. La conferma è arrivata dopo l’identificazione del corpo di Max Furse-Kee, fidanzato di Sharon.

Dal punto di vista formale, il corpo della 15enne non è stato ancora identificato ufficialmente, ma per i familiari e per gli inquirenti non ci sono ormai dubbi che anche Sharon, campionessa mondiale di hip-hop, sia tra le vittime della tragedia.

“Siamo straziati”, è il commento dei parenti, distrutti dal dolore per una perdita che ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità irpina.

La tragedia si è consumata nel campeggio Beachside di Mount Maunganui, sulla costa neozelandese. Sharon si era trasferita da bambina con la famiglia dall’Irpinia ad Auckland, dove aveva coltivato con successo la sua passione per la danza, arrivando a distinguersi a livello internazionale.

Una storia spezzata troppo presto, che lascia sgomento e dolore tra l’Italia e la Nuova Zelanda.