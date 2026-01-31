Ad “Angri che legge” la presenza della scrittirce Raffaella Fanelli

La rassegna letteraria si conferma presidio culturale cittadino con un nuovo ciclo di incontri e ospiti di rilievo.

Sei anni di crescita culturale

La rassegna letteraria “Angri che Legge” celebra la sua sesta edizione, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio. In sei anni di attività, l’iniziativa, nata dall’impegno di un gruppo di appassionati, ha saputo crescere e rinnovarsi, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e trasformandosi in uno spazio stabile di confronto, dialogo e promozione della lettura.

Il primo appuntamento della nuova edizione

Il primo incontro è in programma domenica 1 febbraio alle ore 18.00, presso la Casa del Cittadino, con la scrittrice Raffaella Fanelli, che presenterà il suo ultimo lavoro “La verità del freddo”. Un racconto intenso che attraversa storia, delitti e retroscena della Banda della Magliana, attraverso la testimonianza di Maurizio Abbatino, ultimo sopravvissuto del gruppo criminale.

Cultura come bene condiviso

“Angri che Legge” nasce dalla convinzione che la cultura debba essere un bene accessibile e radicato nei territori. In un tempo dominato dalla comunicazione digitale, la rassegna riafferma il valore della lettura come strumento di aggregazione, crescita e costruzione di comunità. Anche questa sesta edizione conferma l’impegno nel valorizzare l’incontro tra persone, generazioni e visioni diverse, raccontando, anno dopo anno, la vitalità culturale della città.

