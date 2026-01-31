Agropoli, ore di apprensione per Luigi Marchesani: scomparso da tre giorni

L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce e non risponde alle telefonate dei familiari, facendo scattare l’allarme.

Cresce la preoccupazione ad Agropoli per la scomparsa di Luigi Marchesani, di cui non si hanno più notizie da circa tre giorni. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce e non risponde alle telefonate dei familiari, facendo scattare l’allarme.

Marchesani si sposta abitualmente a bordo di un’Ape Car e, secondo diverse segnalazioni apparse sui social, sarebbe stato avvistato in vari punti negli ultimi giorni. Tuttavia, al momento non vi sono certezze sul luogo in cui si trovi.

I familiari, in particolare la figlia, hanno chiesto l’aiuto della comunità: chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine per consentire le dovute verifiche. Non si esclude che l’uomo possa essersi allontanato volontariamente, ma l’assenza di contatti continua ad alimentare l’apprensione.

L’appello resta aperto, nella speranza di poter fare presto chiarezza sulla vicenda e rassicurare la famiglia.