Castellabate, cane finisce in un vallone: recuperato dalla Polizia Locale

Momenti di tensione nella serata di ieri a Castellabate, dove un cane è stato ritrovato in un vallone in località Annunziata. A lanciare l’allarme è stata la proprietaria dell’animale, preoccupata per il mancato rientro del suo amico a quattro zampe.

Immediato l’intervento della Polizia Locale, che ha raggiunto la zona segnalata e avviato le operazioni di recupero. Il cane, un meticcio di 8 anni di nome Enea, si trovava in una situazione di estremo pericolo, aggravata dal temporale in corso e dal fango che rendeva difficoltosi i movimenti.

L’animale ha riportato una ferita a una zampa, ma grazie al tempestivo intervento degli agenti è stato tratto in salvo e riconsegnato alla proprietaria. Fortunatamente, nonostante lo spavento, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.