Cava de’ Tirreni, donna chiusa in casa: intervengono Vigili del Fuoco e sanitari

Momenti di apprensione ieri sera a Cava de’ Tirreni, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere una donna rimasta chiusa all’interno della propria abitazione e che non rispondeva alle chiamate dei familiari.

A lanciare l’allarme sono stati proprio i parenti, preoccupati per il silenzio prolungato e temendo che la donna potesse essere stata colta da un malore. Sul posto sono arrivati in breve tempo i caschi rossi con un’autopompa, insieme al personale sanitario della Croce Azzurra.

I Vigili del Fuoco hanno forzato l’ingresso dell’appartamento in condizioni di sicurezza, riuscendo ad accedere all’interno dell’abitazione. La donna è stata trovata cosciente e in condizioni apparentemente buone. Per precauzione, è stata comunque affidata alle cure dei sanitari e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi. Durante le operazioni si sono registrati lievi rallentamenti al traffico nella zona, necessari per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, prima del completo ripristino della viabilità.