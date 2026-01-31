Cava de’ Tirreni, scontro all’alba tra autocisterna e auto: camion finisce contro un distributore

Grave incidente stradale all’alba di oggi a Cava de’ Tirreni, in via 25 Luglio, dove si sono scontrate violentemente un’autocisterna che trasportava latte e un’autovettura.

Grave incidente stradale all’alba di oggi a Cava de’ Tirreni, in via 25 Luglio, dove si sono scontrate violentemente un’autocisterna che trasportava latte e un’autovettura. Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento.

A seguito dello scontro, il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata, invadendo l’area di un distributore di carburante. Nell’urto è stata abbattuta una colonnina e il camion ha terminato la corsa a ridosso della struttura di servizio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera, che hanno lavorato per liberare l’autista dell’autocisterna rimasto incastrato nella cabina. I pompieri hanno inoltre prestato i primi soccorsi ai due occupanti dell’auto, poi affidati alle cure del personale sanitario.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità nella zona interessata dall’incidente.