Eboli, 43enne trovato morto in casa al Rione Paterno: quartiere sotto shock

Serata drammatica a Eboli, dove un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione nel quartiere Rione Paterno. La scoperta è avvenuta nelle prime ore della sera, dopo che i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del soccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: all’arrivo del personale medico il decesso era già avvenuto. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di un gesto volontario, ma ogni conclusione resta affidata alle verifiche ufficiali dell’autorità giudiziaria.

La notizia si è diffusa rapidamente nella zona, dove l’uomo era conosciuto, generando sgomento e profondo dolore tra i residenti. Le autorità invitano al massimo rispetto della privacy dei familiari in questo momento di grande sofferenza.