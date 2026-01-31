Finti carabinieri truffano un’anziana, poi l’aggressione al figlio: due giovani colpiti da misura cautelare

Hanno finto di essere carabinieri impegnati in un’indagine per una rapina, usando come pretesto un’auto intestata al defunto marito della vittima, per introdursi in casa di una 93enne e sottrarle dei gioielli.

Hanno finto di essere carabinieri impegnati in un’indagine per una rapina, usando come pretesto un’auto intestata al defunto marito della vittima, per introdursi in casa di una 93enne e sottrarle dei gioielli. I fatti risalgono al 12 novembre 2025 a Rosà, in provincia di Vicenza. A distanza di mesi, lunedì 26 gennaio, è stata eseguita la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di due giovani: un 27enne residente a Mondragone e un 18enne di Quarto Flegreo.

Il provvedimento è frutto di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, a seguito di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Vicenza, ed eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, con il supporto del Reparto Territoriale di Mondragone e della Tenenza di Quarto Flegreo.

La truffa

Secondo la ricostruzione, la truffa è iniziata con una telefonata alla 93enne: i falsi carabinieri le avrebbero riferito che il figlio era stato accompagnato in caserma per accertamenti e che aveva ammesso la presenza di numerosi gioielli custoditi a casa della madre. Per “verificare” la versione, un sedicente collega si sarebbe presentato nell’abitazione per effettuare rilievi fotografici.

Una volta dentro, il giovane avrebbe sottratto alla donna il telefono cordless per impedirle di contattare qualcuno e si sarebbe fatto accompagnare nel luogo dove erano custoditi i gioielli.

L’aggressione e la fuga

La situazione è precipitata con l’arrivo del figlio 58enne della vittima, insospettito dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con la madre. Per garantirsi la fuga, il truffatore lo avrebbe aggredito con calci e pugni, riuscendo poi a scappare all’esterno, dove un complice lo attendeva a bordo di un’utilitaria.

Durante la fuga, nel tentativo di superare una colonna di veicoli e sfuggire all’inseguimento del figlio della vittima, l’auto avrebbe speronato un’altra vettura, guidata da una 45enne del posto, riuscendo infine a dileguarsi.

Le accuse

Le indagini hanno portato a contestare ai due giovani i reati di tentata truffa aggravata in concorso, rapina aggravata in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli indagati potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.