Francesco Velardo è il nuovo segretario del Partito Democratico a Scafati

Politica locale e partiti. Dal congresso cittadino l’elezione del giovane consigliere comunale alla guida del Partito Democratico.

Un congresso che segna il cambio di passo

Una nuova fase si apre per il Partito Democratico di Scafati dopo il congresso cittadino che ha sancito l’elezione di Francesco Velardo come nuovo segretario. Classe 1991, consigliere comunale e già presidente del Forum dei Giovani, Velardo succede a Giuseppe Fontanella, raccogliendo il testimone alla guida del circolo cittadino. Un passaggio che punta sul rinnovamento generazionale e su una figura che ha maturato un percorso politico costante, culminato con l’elezione in Consiglio comunale nel 2023 come consigliere più votato del centrosinistra.

Le parole del nuovo segretario e la linea politica

Nel suo intervento, Velardo ha sottolineato il senso di responsabilità del nuovo incarico: «È un onore e una grande responsabilità assumere la guida del Pd a Scafati. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza del partito sul territorio, ascoltare i cittadini e lavorare per costruire un centrosinistra unito sui temi, capace di dare speranza e di proporsi con autorevolezza alla guida della città».

Il neo segretario ha inoltre evidenziato il valore della partecipazione al congresso di forze politiche e civiche del territorio, rimarcando l’importanza di un percorso condiviso. Con questa nuova leadership, il Pd scafatese punta a consolidare il proprio ruolo politico e a promuovere una proposta credibile, attenta alle nuove generazioni e ai bisogni concreti dei cittadini scafatesi.

