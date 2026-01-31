Giovanni Coscia nuovo segretario provinciale del Partito Democratico

Dal congresso di Nocera Superiore un segnale di unità e riorganizzazione in vista delle prossime scadenze elettorali.

Un congresso all’insegna dell’unità

Si è aperta una nuova fase in casa Partito Democratico con l’elezione del nuovo segretario provinciale: a Vincenzo Luciano succede Giovanni Coscia. Il passaggio è maturato nel corso del congresso cittadino del Pd di Nocera Superiore, svoltosi ieri in un clima di ampia partecipazione, unità di intenti e condivisione politica. All’ordine del giorno l’elezione del segretario provinciale e quella del segretario del circolo cittadino. Per il livello provinciale, il voto è stato unanime a sostegno di Coscia, riconosciuto come figura di sintesi e di solida esperienza politica.

Le prospettive politiche e le sfide future

Per il circolo di Nocera Superiore, i tesserati hanno approvato per acclamazione la mozione di Raffaele Satiro, che assume ufficialmente la guida della segreteria cittadina. L’elezione di Coscia rappresenta un riconoscimento a un uomo di partito che, in diversi ruoli, ha operato con coerenza e continuità per la comunità. Ora, per il nuovo segretario provinciale del Pd, si apre una fase strategica che guarda alle elezioni comunali della primavera 2026, con sfide decisive a Cava de’ Tirreni, Pagani e Angri, oltre alla probabile partita del Comune di Salerno, in uno scenario politico destinato a ridisegnarsi profondamente.

Coldiretti e Consorzio Sarno, alleanza per agricoltura e irrigazione (video)