Napoli, tumore al seno e maternità: la storia di Antonella, diventata mamma dopo le cure

Ha sospeso temporaneamente la terapia ormonale successiva all’asportazione di un tumore al seno per inseguire il sogno di diventare madre. Oggi Antonella, 43 anni, seguita dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, è una mamma felice e, dopo aver ripreso e portato a termine il percorso terapeutico contro il rischio di recidiva, è anche uscita dal tunnel della malattia.

La sua storia rappresenta non solo un esempio di grande resilienza personale, ma riaccende anche il dibattito sulla tutela della fertilità nelle giovani pazienti oncologiche e sull’importanza di costruire percorsi di cura sempre più personalizzati, capaci di tenere insieme salute e progetti di vita.

Negli ultimi anni, infatti, la ricerca sul tumore al seno ha compiuto progressi significativi. «La ricerca ha fatto passi da gigante – spiega De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia e Toraco-polmonare del Pascale –. Terapie sempre più mirate, immunoterapia, test genomici e protocolli personalizzati stanno aumentando le percentuali di sopravvivenza e riducendo gli effetti collaterali».

La vicenda di Antonella dimostra come oggi sia possibile, in casi selezionati e con un’attenta valutazione clinica, integrare le cure oncologiche con i desideri di maternità, offrendo alle pazienti non solo una prospettiva di guarigione, ma anche la possibilità di guardare al futuro con speranza. Una testimonianza concreta di come la medicina moderna possa prendersi cura della persona nella sua interezza, non solo della malattia.