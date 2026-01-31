Nocera Inferiore, congresso PD: riconferma alla segreteria per Scarfò

Nocera Inferiore, congresso PD tra unità e rilancio. Confermato Francesco Scarfò segretario cittadino, Arena presidente dell’assemblea: il partito guarda alle sfide del 2027.

Un congresso di partecipazione e continuità

Si è concluso con una forte spinta all’unità e al rinnovamento il Congresso cittadino del Partito Democratico di Nocera Inferiore. L’assemblea degli iscritti ha confermato alla guida del circolo il Segretario uscente Francesco Scarfò, rinnovando al contempo la fiducia a Salvatore Arena nel ruolo di Presidente dell’Assemblea. Un passaggio politico che consolida una leadership riconosciuta e rafforza la struttura organizzativa del partito sul territorio.

Il PD come perno del centrosinistra

Il congresso ha rappresentato un momento autentico di partecipazione democratica, segnato da un confronto approfondito sul futuro della città. Il PD si conferma fulcro della vita politica nocerina, capace di dialogare non solo con la propria base ma con l’intero campo moderato e progressista. La riconferma di Scarfò apre una fase politica delicata e strategica, con lo sguardo rivolto al 2027, anno delle elezioni amministrative in coincidenza con le politiche nazionali.

Verso una prospettiva unitaria e di sviluppo

Nel dibattito è emersa con forza la richiesta di un centrosinistra “testardamente” unitario, orientato allo sviluppo economico e alla qualità della vita dei cittadini, come sottolineato da Enzo Petrosino, figura di equilibrio nel perimetro progressista locale. Il circolo ha ringraziato iscritti, dirigenti, amministratori e rappresentanti istituzionali, così come le forze politiche, i movimenti e le associazioni presenti.

