Nola, bimba di un anno ingerisce hashish: ricoverata in ospedale, denunciato il padre

Una bambina di un anno è stata ricoverata all’ospedale di Nola dopo aver ingerito una modica quantità di hashish. L’episodio è avvenuto venerdì sera, poco prima della mezzanotte.

La piccola è stata portata in ospedale e affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita, ma è stata trattenuta in osservazione per ulteriori accertamenti clinici.

Il personale medico ha immediatamente segnalato il caso ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Il padre della bambina, un 26enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.

Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali, che seguiranno gli sviluppi del caso sotto il profilo della tutela del minore.