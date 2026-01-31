Poste Italiane, pagamento pensioni al via dal 2: tutte le informazioni per la provincia di Salerno

Poste Italiane comunica che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Dalla stessa data, le pensioni risulteranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito diretto.
Prelievi e servizi
I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e di Postepay Evolution potranno prelevare contanti presso i 171 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, evitando così di recarsi allo sportello.
Inoltre, i titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furti di contante subiti entro due ore dal prelievo, sia presso gli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Il consiglio di Poste Italiane
Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane consiglia ai pensionati, quando possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando inoltre i giorni successivi ai primi di pagamento.